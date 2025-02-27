В доме нашли тела жены и собаки: обладатель премии «Оскар» Джин Хэкман умер при странных обстоятельствах

Актер Джин Хэкмен был найден мертвым в своем доме рядом с телами жены и собаки. Об этом сообщает New York Post.

Голливудский актер Джин Хэкмен скончался в возрасте 95 лет. Его тело обнаружили 26 февраля в доме в Санта-Фе. Уточняется, что вместе с Хэкменом в доме обнаружили тело его жены Бетси Аракавы и собаки. Вместе супруги прожили 34 года. Что стало причиной их смерти, неизвестно.

Хэкмен запомнился благодаря ролям в фильмах «Французский связной», «Бонни и Клайд» и «Семейка Тененбаум». Актер был обладателем двух «Оскаров» и трех «Золотых глобусов».

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