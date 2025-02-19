Скончался звезда ситкома «Все еще игра» Джеймс Мартин

Скончался шотландский актер кино и телевидения Джеймс «Джимми» Мартин. Об этом пишет The Herald.

13 марта артист мог бы отметить свой 94-й день рождения. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Джеймс Мартин родился в 1931 году в Глазго. Его фильмография насчитывает свыше 30 различных картин и телесериалов. Наибольшую известность актеру подарила роль Эрика Джонса в британском ситкоме «Все еще игра».

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