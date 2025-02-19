Опубликовано 19 февраля 2025, 17:291 мин.
Скончался звезда ситкома «Все еще игра» Джеймс Мартин
В возрасте 93 лет умер шотландский актер Джеймс Мартин.
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Скончался шотландский актер кино и телевидения Джеймс «Джимми» Мартин. Об этом пишет The Herald.
13 марта артист мог бы отметить свой 94-й день рождения. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.
Джеймс Мартин родился в 1931 году в Глазго. Его фильмография насчитывает свыше 30 различных картин и телесериалов. Наибольшую известность актеру подарила роль Эрика Джонса в британском ситкоме «Все еще игра».
Ранее мы писали, что в возрасте 69 лет скончался основатель и солист знаменитой группы The Jam Рик Баклер. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь.
Также сообщалось, что на 81-м году жизни умер рассказчик из «Беверли-Хиллз, 90210» Джулиан Холлоуэй.