Дмитрий Песков заявил, что корейским собакам Владимира Путина еще не дали клички. Об этом сообщает Газета.Ru.

Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину двух охотничьих собак редкой породы. По словам пресс-секретаря президента, для питомцев еще не выбраны клички. Для начала им нужно пройти карантин.

«Им еще предстоит дать клички после того, как они окажутся здесь, после того, как будут выполнены все необходимые процедуры, связанные с карантином и так далее и тому подобное», — сообщил Песков.

Известно, что собаки породы пхунсан стали одним из государственных символов КНДР.

Ранее сообщалось, что Владимира Путина во время визита в КНДР угощали треской в виде белого цветка. Подробности читайте в этой новости.

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