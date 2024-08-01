Дмитрий Песков отказался раскрывать, какой VPN использует

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, какой VPN использует. Об этом пишет Газета.Ru.

В ответ на просьбу журналиста посоветовать россиянам VPN представитель Кремля заявил, что каждый гражданин должен самостоятельно выбирать приложение.

«Нет, тут каждый должен сам использовать, их много на рынке, много предложений на этот счет», — рассказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отреагировал на сообщения о сбоях видеохостинга YouTube, подчеркнув, у него площадка работает нормально.

«Тут я ничего не могу сказать. Где-то в телефоне работает нормально, все грузится», — отметил он.

Ранее мы писали, что беспилотник нанес удар по дому сбежавшего из России на Украину бывшего депутата Ильи Пономарева* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов).

Также сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин не отпустил депутатов в отпуск.