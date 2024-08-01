Заочно арестован и объявлен в розыск: в дом сбежавшего из РФ экс-депутата Пономарева* прилетел беспилотник

Беспилотник нанес удар по дому сбежавшего из России на Украину экс-депутата Ильи Пономарева* (признан иноагентом на территории РФ и включен в перечень террористов и экстремистов). Мужчина в результате атаки получил травмы, передает Telegram-канал Абзац.

СМИ опубликовало фото поврежденного дома бывшего народного избранника. На кадрах видно, что БПЛА нанес значительный ущерб постройке. Кроме того, в Сети появилась фотография самого Пономарева*. Судя по всему, в момент взрыва экс-депутат находился неподалеку. У него видны множественные ссадины на лице, а также травмирован нос.

В России бывший член нижней палаты парламента был заочно арестован судом. Кроме того, его объявили в международный розыск. Пономареву* вменяют участие в деятельности террористической организации.

Ранее певец Макс Барских отказался ехать на линию фронта и брать в руки оружие. Вместо этого этого он решил спонсировать ВСУ.

*признан иноагентом на территории РФ и внесен в перчень террористов и экстремистов