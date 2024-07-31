Спикер Госдумы Вячеслав Володин не отпустил депутатов в отпуск

Спикера Госдумы Вячеслава Володина спросили, отпустит ли он депутатов в отпуск после заключительного заседания весенней сессии, которое состоялось сегодня, 31 июля. Председатель нижней палаты парламента заявил, что отпусков у них нет.

Слова Володина приводит Life.ru.

«У депутатов нет отпусков», - категорически ответил Володин на вопрос журналиста.

Корреспондент издания отметил, что не все депутаты такие «энерджайзеры», как Володин.

31 июля депутаты подвели итоги работы за полгода. На заседании также рассматривали проект о воинской обязанности для новых граждан.

Ранее Володин напомнил женщинам, что стоит строить отношения только с надежными мужчинами. Он считает: россиянкам пора перестать «любить ушами». В противном случае депутатам приходится потом думать, как взыскать с ненадежных спутников алименты. Подробнее читайте здесь.