«Диковинное и аномальное»: ветеран ВВС США раскрыл правду о секретной программе по НЛО

Сотрудники Пентагона скрывают информацию о программе под грифом «совершенно секретно», направленную на поиск сбитых НЛО и сбор их технологий для использования в военных целях США. Об этом рассказал ветеран американских ВВС Джейк Барбер.

По его словам, в вооруженных силах США существуют подразделения, задачей которых является оперативное прибытие на места крушения НЛО и зачистка его от обломков до того, как о произошедшем может узнать пресса или общественность. Он утверждает, что сам входил в состав такого подразделения.

«Я видел яйцо, белое яйцо. Там не было ни двигателя, ни тепловой сигнатуры. Я работал ночью, когда мы забирали его. На мне были очки ночного видения… При первом взгляде на объект можно было понять, что это — что-то диковинное и аномальное», — приводит его слова Radar Online.

Ранее мы писали о том, что пилоты самолета, следовавшего рейсом из Стамбула в Москву, заметили НЛО в небе над Ставропольским краем.

А продюсер Иосиф Пригожин после заявлений певицы Кати Лель о контактах с инопланетянами высказал предположение, что она перешла на «новую ступень».