«Перешла на какую-то ступень»: Пригожин высказался о вере Кати Лель в НЛО

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что с трудом верит в истории о свидетельстве НЛО. Его слова приводит Kp.ru.

Журналист уточнил, что Катя Лель, наоборот, верит в инопланетян, заявляя, что вступала с ними в контакт. Медиаменеджер подчеркнул, что в этом вопросе у него с исполнительницей хита «Мой мармеладный» абсолютно разные взгляды. По его словам, он рад, что певица верит в пришельцев.

«Я, к сожалению, земной червяк, если хотите. Мне в этом смысле совсем не по силам. Если перейду на какую-то особую ступень и буду видеть какие-то космические там корабли или еще что-то... Может, она перешла на какую-то ступень, которая нам неведома?», — поделился Пригожин.

Катя Лель увлекается эзотерикой и неоднократно заявляла, что верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года артистка показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

В декабре минувшего года знаменитость выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. Она добавила, что инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке.

Ранее Иосиф Пригожин заявил о злости на Ивлееву и признался, что она ему не нравится.