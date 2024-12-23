Два объекта в виде огней: пилоты самолета заметили НЛО в небе над Ставропольским краем

Пилоты пассажирского самолета, который летел из Стамбула в Москву, сообщили о неопознанных объектах в небе над Ставропольским краем. Что увидел экипаж судна на самом деле, не известно до сих пор.

Пассажирский самолет совершал рейс 21 декабря. Пилоты воздушного судна увидели два объекта в виде огней над Минеральными Водами. Они находились прямо по курсу следования авиалайнера, передает Telegram-канал Aviaincident.

Так как НЛО не создал угрозу безопасности полета, то командир самолета принял решение продолжить рейс. Воздушное судно долетело до пункта назначения и благополучно приземлилось в аэропорту Шереметьево.

Ранее певица Катя Лель обратилась к подписчикам, которые считают ее сумасшедшей из-за НЛО. Исполнительница опубликовала видео в подтверждение того, что инопланетное вторжение уже началось.