Депутат Шеремет заявил, что уехавшие из РФ звезды могут повторить судьбу Дурова

Депутат Михаил Шеремет заявил, что уехавшие из РФ звезды могут повторить судьбу Павла Дурова. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил уехавших из России о «нависшей опасности». Он считает, что каждый может повторить судьбу Дурова. По его мнению, свобода за границей — «это иллюзия».

«Всех публичных и известных людей, покинувших свою Россию, я призываю очнуться и не быть дураками, помнить о нависшей опасности. Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира. Для Запада они навсегда будут русскими и разменной монетой в решении далеких от демократии глобальных задач», — высказался Михаил.

Напомним, что Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа. 28 августа стало известно, что бизнесмен взят под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию.

Ранее сообщалось, что спецслужбы могли отследить перемещения Дурова через соцсети его девушки. Подробности читайте в этой новости.

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