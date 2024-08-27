Вячеслав Володин считает, что за арестом бизнесмена Павла Дурова стоит Вашингтон

Вячеслав Володин считает, что за арестом Павла Дурова стоит Вашингтон. Председатель Госдумы высказался о ситуации Дурова в Telegram-канале.

Володин отметил, что мессенджер, созданный Павлом, не поддается влиянию США. По мнению Вячеслава, в преддверии выборов президента страны Джо Байдену важно взять Telegram под контроль.

«На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон. Telegram — одна из немногочисленных и одновременно самых больших площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них», — высказался председатель Госдумы.

Володин добавил, что слежка в соцсетях, тотальная цензура и шантаж — традиционный метод внешнего влияния для США. Вот почему, по его мнению, Дуров считал США «полицейским государством».

«Заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу и ЦРУ США пока не могут. Поэтому через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения в более десяти преступлениях, перечень статей по которым достаточно широк», — резюмировал Володин.

Ранее сообщалось, что офис задержанного основателя Telegram Павла Дурова в Дубае пустует. Подробности читайте в этой новости.