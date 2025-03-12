Буйнов заявил, что сбитая им женщина находится «под чьим-то сильным влиянием»

Российский певец Александр Буйнов заявил, что сбитая им пенсионерка находится «под влиянием». Это мнение он высказал после того, как вместе с журналистами приехал к женщине в больницу.

Напомним — инцидент произошел в конце февраля. Тогда Буйнов, находясь за рулем автомобиля, наехал на пожилую женщину и, как утверждается, пытался скрыться с места аварии. Многие обвиняют его в том, что никак не попытался помочь пострадавшей женщине и его семье, однако сам артист подобные заявления отвергает и намерен встретиться с пенсионеркой в телеэфире.

«Я прерываю молчание. Я готов к этому разговору. У меня есть, что сказать Алле Николаевне и всей стране. Мне нужно было время, чтобы прийти в себя и подготовиться к этой встрече. Я готов ответить на все вопросы. Я хочу лично рассказать, как было все на самом деле. Вокруг этой истории раздули слишком много лжи, поэтому я хочу честного разговора. Ведь это одно из самых больших испытаний в моей жизни», — приводит его слова StarHit.

В анонсе грядущей программы по ТВ врач из больницы, в которой находится женщина, сообщил, что ее жизни ничего не угрожает — а сам Буйнов отметил, что она «находится под чьим-то очень сильным влиянием».

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