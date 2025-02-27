«Искренне приношу свои извинения»: Буйнов сделал заявление после ДТП с пенсионеркой в Подмосковье

Певец Александр Буйнов прокомментировал ДТП со своим участием, которое произошло в Подмосковье. Звезда вышел на связь в соцсетях и заявил, что пострадавшей женщине будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка с его стороны.

В СМИ фигурировала различная информация по поводу аварии, которую устроил исполнитель. Он решил высказаться в личном Telegram-канале.

«Вчера вечером произошёл дорожный инцидент. Безусловно, пострадавшей Алле Николаевне будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка с моей стороны. Я искренне приношу свои извинения пострадавшей», – написал Буйнов.

Он поблагодарил сотрудников ГИБДД и медицинских работников, которые «максимально быстро оказались на месте происшествия и оказали помощь».

«Многие СМИ начали спекулировать этой новостью, выдавая информацию, не соответствующую действительности. Будьте аккуратны и внимательны при выборе источника информации», – добавил артист.

Напомним, Telegram-канал Mash сообщал, что артист был за рулем внедорожника и не остановился перед пешеходным переходом. В этот момент дорогу по «зебре» переходила 61-летняя женщина. В результате наезда пенсионерка получила травмы. Ее госпитализировали с разрывом связок.

Ранее мы писали о том, что на обвинения в ДТП ответила жена Буйнова.