Ушла в отставку министр культуры Латвии, выступавшая за русский язык

В Латвии ушла в отставку министр культуры Агнесе Логина. Политик выступала за русский язык.

Об отставке сообщает ERR, портал привел слова Логиной.

«По личным причинам я решила покинуть пост министра культуры», - заявила министр.

Ее отставка принята. До назначения нового министра культуры обязанности будет исполнять премьер, а при отсутствии – министр юстиции.

Напомним, Логина призывала сохранить русскоязычные СМИ в Латвии, а также называла абсурдом предложение запретить дебаты на телевидении на русском языке. После этого партия «Национальное объединение» потребовала отставки министра культуры – отмечалось, что позиция политика расходится с концепцией нацбезопасности государства, которая, в частности, предусматривает переход СМИ на латышский и другие языки ЕС к 2026 году.

Ранее сообщалось, что в Латвии отменили спектакль режиссера Дмитрия Крымова, главную роль в котором должна была исполнить актриса Чулпан Хаматова. Как выяснил сайт «Страсти», Латвийский театр принял решение о переносе спектакля на другую площадку из-за отказа показывать русскоязычные спектакли. Также отмечается, что спрос на билеты почти отсутствовал – их стоимость составляла от 30 до 90 евро.