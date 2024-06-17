Раскрыто имя кандидата, который может заменить Джо Байдена на президентских выборах в США

Бывший президент США Барак Обама может заменить кандидата от демократической партии Джо Байдена в ходе предстоящих выборов. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, такое решение может быть принято в связи с ухудшающимся здоровьем действующего американского лидера, которому в 2024 году исполнится 82 года.

Решающим моментом станут дебаты с кандидатом от партии республиканцев Дональдом Трампом 27 июня. Если Байден не сможет проявить себя, то демократы рассмотрят кандидатуру 62-летнего Обамы, который возглавлял США в период с 2009 по 2017 годы. Среди других вероятных претендентов называются имена Ненси Пелоси и Билла Клинтона.

Издание также отметило, что на официальных мероприятиях рядом с Байденом часто можно заметить Обаму, который не раз помогал действующему лидеру ориентироваться в пространстве.

В ходе предстоящих дебатов Трампу и Байдену запрещено будет пользоваться заранее заготовленными текстами и подсказками. Каждый из них получит ручку, блокнот и бутылку воды. Кроме того, им будет запрещено во время перерывов совещаться с членами своей предвыборной кампании.

Ранее Джо Байден «завис» во время концерта в Белом доме. Позже он вышел на трибуну и произнес запутанную речь.