«Большое количество образцов»: следователи нашли зацепку в деле убийства Тарховых

Криминалистам удалось обнаружить в квартире исчезнувшего мэра Самары ценные для следствия биологические материалы. Об этом сообщает СК России.

«Изъято большое количество свободных и экспериментальных образцов для сравнительного исследования, в результате чего удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим», — сказано в публикации в официальном Telegram-канале ведомства.

Напомним — Виктор Тархов, в 2006—2010 годах возглавлявший столицу Самарской области, и его жена бесследно пропали в январе 2025 года. Позже по подозрению в убийстве была задержана их внучка Екатерина Бельская. Следствие предполагает, что тела пенсионеров были вывезены на мусорный полигон, однако поиски там пока не дали никаких результатов.

«Также следствием установлено, что обвиняемая избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы преступления, а также за своего деда получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере 1 млн рублей», — отметили в СК.

Ранее мы писали о том, что подельником убийцы мог быть ее друг, отбывающий наказание в колонии.