Тела экс-мэра Самары Тархова и его жены не нашли на свалке

По результатам первой недели поисков на полигоне твердых бытовых отходов тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги найти не удалось. Об этом заявили в пресс-службе регионального оператора АО «Экология».

«Первая неделя работы на полигоне завершилась, ничего обнаружено не было. В течение недели была обследована площадь около 1 га», — цитирует сообщение организации ТАСС.

Напомним — новости о страшном убийстве потрясли Россию на прошлом неделе. Как предполагает следствие, в начале января внучка Тарховых убила их, заморозила и распилила тела, а останки выбросила на помойку в больших бочках. В настоящее время девушка задержана, а хоть какие-нибудь фрагменты тел правоохранители пытаются откопать на мусорном полигоне.

Ранее мы писали о том, что в случае, если биологические материалы Тарховых найти не удастся, его внучку могут отпустить из-под стражи из-за недостатка улик против нее.