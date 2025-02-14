Подельником внучки экс-мэра Самары назвали ее возлюбленного из колонии

Подельником Екатерины Тарховой – внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова – мог быть ее возлюбленный. Речь идет о мужчине, который в настоящее время отбывает срок в колонии.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, мужчина повлиял на решение девушки убить дедушку и бабушку. Известно, что Тархова познакомилась с мужчиной благодаря матери – в суде их посадили в одну клетку. Та рассказала про дочь и познакомила их.

Екатерина переписывалась с возлюбленным, а последние четыре месяца приходила к нему на слушание и приносила передачки.

Mash пишет, что возлюбленный придумал историю с долгом и просил девушку найти деньги. Та, возможно, просила деньги у бабушки с дедушкой, но родственники отказали. После расправы Екатерина в спешке продавала имущество.

Тарховой назначен государственный адвокат. Частные юристы отказываются работать с ней и считают дело заведомо проигрышным.

Mash пишет, что поиски тел на мусорном полигоне продолжаются. Известно, что обследованы около 10 тысяч квадратных метров территории.

Ранее бывший муж Екатерины Тарховой заявил, что девушке кто-то помог совершить убийство. Он допускал, что это была мать. Свою бывшую жену мужчина назвал «не такой умной».