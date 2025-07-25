Валентина Матвиенко назвала «уродцем» куклу Лабубу и возмутилась ее популярностью. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель Совета Федерации возмутилась популярностью китайских игрушек и подчеркнула необходимость развития российских креативных товаров, которые могли бы стать известными во всем мире. Валентина отметила, что сейчас Лабубу носят на сумках, чтобы соответствовать трендам. Сама же Матвиенко считает куклу «уродцем».

«Сейчас один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец — смотреть невозможно! Но весь мир заболел этой куклой! Все носят эту куклу на сумках — это модно, это стильно. Добывают там, не знаю, какими способами. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру», — высказалась председатель Совета Федерации.

Валентина обратила внимание, что в России есть знаковый сувенир — матрешка, но ее почему-то не носят на сумках. В связи с этим она призвала производителей работать активнее, чтобы составить конкуренцию куклам из Китая.

«В этом практическом смысле надо эту работу активизировать. Чтобы Лабубу наши, российские, были более модные в мире. Это просто пример, может быть, с какой-то долей юмора, но это происходит. А матрешки наши на сумках никто не носит, понимаете?» — резюмировала Матвиенко.

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