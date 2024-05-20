Андрей Данилко сделал пост после смерти президента Ирана с циничной подписью и удалил публикацию

Певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сделал пост, посвященный смерти президента Ирана Эбрахима Раиси. Спустя время он удалил публикацию, в которой содержалась циничная подпись.

На это обратил внимание сайт mk.ru.

Данилко разместил фотографию, сделанную на месте падения вертолета с президентом на борту. В подписи к снимку говорилось: «И не забудьте отправить пару гераней на могилу этого добряка».

Издание написало, что Данилко удалил пост.

Ранее сообщалось, что певец выступил в Киеве с репертуаром, в котором содержались песни на русском языке. Это вызвало скандал: часть зрителей были возмущены этим и покинули выступление до его окончания.

В апреле продюсер Сергей Лавров заявлял, что Данилко долго сожалел о потере доступа к российской публике. По его словам, артист «увозил от нас миллионы евро».