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Опубликовано 20 мая 2024, 17:30
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Андрей Данилко сделал пост после смерти президента Ирана с циничной подписью и удалил публикацию

МК: певец Андрей Данилко удалил пост, посвященный смерти президента Ирана.
Андрей Данилко сделал пост после смерти президента Ирана с циничной подписью и удалил публикацию

© Starface.ru

Певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сделал пост, посвященный смерти президента Ирана Эбрахима Раиси. Спустя время он удалил публикацию, в которой содержалась циничная подпись.

На это обратил внимание сайт mk.ru.

Данилко разместил фотографию, сделанную на месте падения вертолета с президентом на борту. В подписи к снимку говорилось: «И не забудьте отправить пару гераней на могилу этого добряка».

Издание написало, что Данилко удалил пост.

Ранее сообщалось, что певец выступил в Киеве с репертуаром, в котором содержались песни на русском языке. Это вызвало скандал: часть зрителей были возмущены этим и покинули выступление до его окончания.

В апреле продюсер Сергей Лавров заявлял, что Данилко долго сожалел о потере доступа к российской публике. По его словам, артист «увозил от нас миллионы евро».

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Андрей Данилко
Верка Сердючка
пост
смерть