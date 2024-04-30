«Увозил от нас миллионы евро»: продюсер рассказал о страданиях Верки Сердючки из-за бойкота в России

Продюсер Сергей Лавров рассказал, что украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, долгое время сожалел, что потерял доступ к российским зрителям после скандального высказывания на «Евровидении» в 2014 году.

«Увозил от нас миллионы евро. В России за каждое его выступление давали и 100 тысяч, и 200 тысяч евро. В Новый год он увозил действительно из России по несколько миллионов евро», - сказал Лавров в беседе с mk.ru.

Он подчеркнул, что после начала СВО Данилко поддержал ВСУ и окончательно отрезал себя от возможности возвращения в российский шоу-бизнес. Сейчас Данилко изредка гастролирует в образе Сердючки.

При этом заграничных концертов у него практически нет из-за сложностей с выездом с Украины. В частности, были анонсы гастролей в США, но они так и не состоялись.

Лавров также отметил, что Данилко никогда не любил гастролировать. Его приходилось уговаривать отправиться в тур по России. Кроме того, артист ненавидел образ Верки Сердючки и мечтал показать себя в другом амплуа.

«Данилко – фанат наших старых актеров, фанат МХАТа. Перед концертами сидел в гримерке и отсматривал спектакли с участием Табакова. Он хотел сделать что-то такое гениальное, а люди ждали от него образ Сердючки», - пояснил продюсер.

Говоря о причине бойкота Данилко в России, Лавров напомнил, что все началось с фразы «Раша, гудбай» на «Евровидении». По мнению продюсера, артист просто хотел хайпануть, зная о националистических настроениях в Европе.

«А потом его поперли везде – то же самое, как с "голой" вечеринкой», - сравнил продюсер, добавив, что после этого Данилко переживал и страдал, что его никуда не пускают в России, что дорога закрыта.

При этом сейчас Данилко живет «в своем мире», и денег у него достаточно, заключил Лавров.

Ранее основатель популярных украинских групп «Грибы» и Quest Pistols, продюсер Юрий Бардаш назвал Андрея Данилко талантливым артистом, который «поставил» на западную культуру и ради этого стал русофобом.