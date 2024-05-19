Зрители покинули зал: концерт Верки Сердючки в Киеве завершился скандалом

Украинский исполнитель Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, оказался в эпицентре скандала. Артист включил в программу сольного концерта в Киеве свои старые хиты на русском языке, что вызвало возмущение у публики.

Снчала репертуар ставшего русофобом Данилко полностью устраивал зрителей: он исполнил обновленную версию Dancing Lasha Tumbai, из-за которой разрушилась его карьера в России. Теперь песня официально называется Dancing Russia Goodbye, что очень нравится украинским поклонникам творчества Сердючки.

Данилко также обратился со сцены к участникам Евровидения-2024 от Украины, выступающим под псевдонимами alyona alyona и Jerry Heil. Девушки заняли третье место, поэтому артист решил поздравить их публично, отметив, что «они побывали на этой Голгофе».

При этом во второй части концерта можно было услышать русскоязычные песни, написанные еще до начала СВО. В знак протеста некоторые поклонники демонстративно покинули зал прямо во время шоу, сообщает mk.ru со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что Данилко долгое время сожалел о потере доступа к российским зрителям после скандального высказывания на «Евровидении» в 2014 году. После начала СВО артист поддержал ВСУ и окончательно отрезал себя от возможности возвращения в российский шоу-бизнес.