Звезду сериала «Зорро» Тони Исберта нашли мертвым у себя дома

Ушел из жизни испанский актер театра и кино Тони Исберт, получивший известность благодаря роли в сериале 1990-х «Зорро». Об этом сообщает El Cierre.

74-летнего артиста обнаружили мертвым в его доме после того, как Исберт несколько дней не выходил на связь. Причиной смерти актера стал пневмоторакс. Мужчина страдал респираторным заболеванием, на прошлой неделе он был доставлен в больницу и скончался практически сразу после выписки.

Энтони Хосе Исберт родился в Мадриде в 1950-м в артистической семье. Тони Исберт принимал участие в кинопроектах с середины 1960-х. Его фильмография включает в себя такие картины, как «Сага о Дракуле», «Крест Дьявола», «Молодые наркоманы», «Никто не услышит ее крик» и другие.

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