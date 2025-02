Скончался барабанщик культовой группы The Easybeats Сноуи Флит

Ушел из жизни барабанщик австралийской группы The Easybeats Гордон «Сноуи» Флит. Об этом пишет издание The West Australian.

Музыкант скончался в возрасте 79 лет. Причина и обстоятельства смерти барабанщика неизвестны.

Группа The Easybeats была создана в Сиднее в 1964-м. Ее главным хитом служит «Friday on My Mind» 1966-го. The Easybeats считался одним из самых популярных коллективов страны в свое время. Вдобавок группа вошла в историю музыки тем, что в своей дебютной пластинке 1965 года «Easy» сделала акцент не на кавер-версии проверенных шлягеров, а на оригинальный материал.

В 1966-м The Easybeats переехали в Великобританию, спустя четыре года неохотно вернувшись в Австралию - для тура. В конце 1960-х стало ясно, что коллектив растерял славу, вследствие чего было принято решение о его распаде.

