Умер 84-летний малийский режиссер Сулейман Сиссе. Об этом сообщает ТАСС.

В столице Мали ушел из жизни 84-летний режиссер и основоположник африканского кинематографа. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Известно, что кончина режиссера стала внезапностью для всех. 22 февраля он должен был возглавить жюри киноконкурса на 29-м фестивале Fespaco.

«Сегодня в Бамако умер папа. Мы в шоке. Он посвятил всю жизнь своей стране, кино и искусству», — сказала дочь режиссера.

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Также сообщалось, что в возрасте 69 лет умер основатель и солист группы The Jam Рик Баклер.