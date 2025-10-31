Звезда TikTok умер в 25 лет после видеозвонка с девушкой

Умер известный тиктокер из Майами Бен Бадер. Ему было 25 лет.

Девушка Бадера рассказала, что разговаривала с ним за несколько часов до произошедшего по видеосвязи. По ее словам, молодой человек выглядел веселым и был в хорошем настроении. Пара планировала сходить в тот вечер на ужин, пишет TMZ.

Блогер внезапно скончался 23 октября, его тело обнаружили соседи. Медики пытались реанимировать Бена, но безуспешно.

Судмедэксперты пока не назвали точную причину смерти Бадера. Не исключена версия об убийстве.

«Жизнь иногда бывает жестокой. Обнимайте своих близких крепче», — написала девушка тиктокера.

