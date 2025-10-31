В день своего 47-летия от рака мозга умер экс-басист The Wildhearts Скотт Сорри

В свой день рождения скончался британский музыкант, экс-басист группы The Wildhearts Скотт Сорри. Артисту исполнилось 47 лет. Причиной смерти стал рак мозга, который ему диагностировали в 2018 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Его семья также сообщила печальную новость в соцсети.

«С тяжелым сердцем сообщаем, что Скотт Сорри скончался после долгой и невероятно отважной борьбы с раком мозга. Он ушел в свой 47-й день рождения, 30 октября 2025 года», — говорится в публикации.

В последний раз Скотт делился новостями о своем здоровье в июле в своем личном блоге. Он сообщил, что в январе 2024 года врачи обнаружили у него новую опухоль, а также еще одну за глазом, которую невозможно удалить.

Впервые Скотт прославился в 2003 году как участник панк-группы Amen из Лос-Анджелеса, с которой выступал в течение двух лет. Затем артист стал участником коллектива Brides of Destruction после того, как в 2005 году ее покинул основатель Mötley Crüe Никки Сикс.

Он оставался в группе до тех пор, пока в 2006 году не присоединился к новому составу The Wildhearts. Познакомившись во время гастролей с Ленни Томасом и Роджером Сигалом, они создали группу Sorry and the Sinatras, которая гастролировала с 2007 по 2013 год.

С 2015 года и до своей смерти Скотт выступал сольно.

