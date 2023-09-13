Звезда «Танго нашего детства» Самвел Саркисян умер, не дожив 6 дней до 68-летия

На 68-м году жизни скончался актер Самвел Саркисян. Звезды фильма «Танго нашего детства» не стало 12 сентября. Примечательно, что день рождения он должен был праздновать всего через шесть дней. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на заявление Союза театральных деятелей Армении.

Советский и армянский актер кино и театра известен зрителю по кинокартинам «Возвращение», «Жених из цирка» и другим. После окончания Ереванского театрального института Самвел пошел работать в Ленинаканский драматический театр имени Асканаза Мравяна. Однако спустя несколько лет решил сменить сцену и перешел в Ереванский академический театр имени Сундукяна.

Причина смерти артиста не разглашается. Также неизвестно, страдал ли он в последнее время от какой-либо болезни или нет.

Ранее появилась информация о смерти режиссера-рекордсмена Романа Чальбауда. На момент кончины ему был 91 год.

Также 11 сентября не стало актрисы Марии Скуратовой. Она была тоже в почтенном возрасте – 90 лет. Официальная причина смерти пока не оглашается.