На 91-м году жизни умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова

Умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова. Звезда сцены ушла из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Центрального академического театра Российской Армии.

В некрологе было сказано, что актриса скончалась 10 сентября. Однако официальная причина смерти не оглашается.

Отметим, что за свою жизнь Скуратова сыграла десятки ролей в театре и кино. Большую же часть она посвятила сцене Театра Армии. Она выходила на нее на протяжении 65-ти лет и за это время воплотила образы в спектаклях «Поднятая целина», «Деревья умирают стоя», «Хождение по мукам», «Мандат» и многих других.

Кроме того, Мария Скуратова известна и любителям советского кино. Она играла в фильмах «Завещание», «Дядя Ваня», «Эхо».

Прощание с артисткой пройдет в Николо-Архангельском крематории. Дата и время пока неизвестны.

Ранее стало известно о смерти российского актера Андрея Шаронова. Он скончался в возрасте 72-х лет.