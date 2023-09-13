На 92-м году жизни умер режиссер-рекордсмен Роман Чальбауд. Об этом сообщает портал «Российская газета» со ссылкой на министра культуры Венесуэлы.

Что стало причиной смерти режиссера — пока не уточняется. Вместо этого в некрологе сказано, что Роман имел «самый продолжительный стаж работы в истории мирового кино». Свою последнюю работу он снял в 90 лет. Также на счету Романа несколько побед и номинаций международных фестивалей. В 1975 году он участвовал в МКФ с драмой «Сожжение Иуды».

Также режиссер запомнился благодаря таким проектам, как «Юный Каин», «Кармен, которой было 16 лет», «Любовники полной луны», «Дни власти».

Ранее мы писали о том, что умер 44-летний Мартин Эллис, работавший над сериалами «Зачарованные» и «Флэш». Подробности смотрите в этой статье.