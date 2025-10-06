Звезда сериалов «Корона» и «Доктор Кто» Джон Вудвайн умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает издание Metro.

Британский актер Джон Вудвайн скончался на 97-м году жизни. Эту новость подтвердил его агент, который сообщил, что актер умер у себя дома в понедельник утром. Причина смерти не уточняется.

Джон Вудвайн родился 21 июля 1929 года. В 1981 году он исполнил главную роль в комедийном фильме ужасов «Американский оборотень в Лондоне». Кроме того, на счету Вудвайна роли в таких сериалах, как «Корона» и «Доктор Кто». Всего актер сыграл более 35 ролей в кино. Он также известен своими работами в театре.

