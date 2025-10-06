На 80-м году жизни умер российский джазовый аккордеонист Владимир Данилин

Советский и российский музыкант, пианист и аккордеонист Владимир Данилин скончался в возрасте 79 лет. О его смерти сообщает портал Джаз.ру. Артист ушел из жизни 2 октября.

Кончину музыканта также подтвердила в своем Telegram-канале российская джазовая певица Анна Бутурлина. В публикации она назвала Данилина старшим другом и «учителем в музыке».

«Вспоминаю Володю, наши телефонные разговоры, наши редкие выступления, его улыбающиеся карие глаза. На прошлой неделе не успела ответить на его звонок, занята была. Хотела перезвонить, да забыла, закрутилась... А в четверг его не стало», — написала она.

Владимир Николаевич родился 2 декабря 1946 года в подмосковном городе Домодедово. Окончил эстрадно-джазовое отделение Царицынского музыкального училища.

Осваивать аккордеон Данилин начал в пятилетнем возрасте и был самоучкой, поскольку в СССР до 1970-х годов игру на этом инструменте не преподавали. В 13 лет начал играть джаз.

В итоге он стал единственным джазовым аккордеонистом в России. С 1980 по 1983 год работал пианистом в ансамбле Олега Лундстрема. Принял участие в записи двух пластинок старейшего в мире джазового биг-бэнда, созданного еще в 1934 году. Его игра звучит на альбомах «В сочных тонах» (1982 год) и «В наше время» (1983 год).

Спустя 25 лет Данилин вернулся к игре на аккордеоне. Выступал и записывался с ведущими отечественными джазменами. Выпустил два инструментальных альбома аккордеонного джаза: Once I Loved (1998 год) и Get Happy, Accordion in Jazz (2006).

