Казанская поэтесса Александра Кашина умерла за два дня до 39-летия

В Казани умерла поэтесса, член Союза писателей Татарстана Александра Кашина. Ей было 38 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что у Александры были проблемы со здоровьем, она передвигалась на инвалидном кресле. Поэтесса ушла из жизни в понедельник, 6 октября, не дожив до 39-летия два дня.

Александра Кашина неоднократно становилась участницей поэтических форумов, была удостоена международной премии «Филантроп», а в 2005 году стала лауреатом конкурса «Женщина года» в номинации «Культура-Духовность». В 2011 году получила Державинскую премию за сборник «Глядя на Вас».

Поклонником творчества казанской поэтессы был лидер американской группы Scorpions Клаус Майне. Стихи Александры переводились на многие языки и издавались в разных странах.

«Саша читала свои произведения практически на всех городских и многих региональных площадках, иногда даже в подъездах или на улицах города, когда поэты собирались ради провокации или художественной инсталляции. Так же она выступала на сцене Малого театра России, в Храме Христа Спасителя, в российском представительстве ООН», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте министерства культуры Татарстана.

