Звезда сериала «Зорро» Джоан Эванс умерла в возрасте 89 лет
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Умерла американская актриса кино и сериалов Джоан Эванс. Ей было 89 лет.
О смерти звезды сообщил изданию The Hollywood Reporter ее сын Джон Уэзерли. При этом он не уточнил причину, по которой она ушла из жизни. О дате похорон также информации нет.
Джоан Эванс родилась в Нью-Йорке в семье голливудских сценаристов Дэйла Юнсона и Кэтрин Альберт. Одну из первых ролей она сыграла в 14 лет в драме «Розинна МакКой».
Актриса также снималась в фильмах «Привет, красотки!», «Очень личное», «Колонна на Юг», «Изгнанник», «Странное приключение», сериале «Зорро» и других картинах.
В начале 1960-х годов Джоан Эванс завершила актерскую карьеру и посвятила жизнь семье.
Ранее стало известно о смерти голливудского киноактера Мэттью Перри. Звезде сериала «Друзья» было 54 года. Актер скончался у себя дома в Лос-Анджелесе, его тело обнаружили в джакузи. По предварительным данным, у него остановилось сердце.
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