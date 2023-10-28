Актер из «Санта-Барбары» и «Вавилон 5» Ричард Молл умер на 81-м году жизни

Американский актер кино, артист дубляжа и озвучания Ричард Молл умер на 81-м году жизни. Причина смерти не разглашается.

Актер, в послужном списке которого более двух сотен проектов, скончался 26 октября в своем доме в Калифорнии, однако известно об этом стало только сейчас. Дата и место похорон не сообщаются.

Ричард Молл начал карьеру в 1970-х годах. Известность к нему пришла после ролей Моргана Мэлоуна в «Санта-Барбаре» и Слана в сериале «Горец». Кроме того, актер знаком зрителям по сериалам «Спасатели Малибу», «Вавилон 5», фильму «Бэтмен» и «Очень страшное кино», сообщает «Российская газета».

Ранее мы писали, что умерла французская актриса театра и кино, кукольник, драматург и режиссер Моник Кретюр. В августе ей исполнилось 92 года. Смерть артистки наступила в ночь на 26 октября.

Также стало известно о смерти актрисы из «Золушки» Нины Заразиловой. Заслуженная артистка России скончалась 26 октября на 82-м году жизни.