Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет

Умер голливудский киноактер Мэттью Перри. Звезде сериала «Друзья» было 54 года.

По данным издания TMZ, актер скончался у себя дома в Лос-Анджелесе, его тело обнаружили в джакузи. По предварительным данным, у него остановилось сердце.

Мэттью Перри в бессознательном состоянии нашел его помощник, он сразу же вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали остановку сердца и не смогли реанимировать звезду.

Стало известно, что перед смертью Пэрри играл в пиклбол (сочетание бадминтона, тенниса и настольного тенниса).

Как уточняет издание, на месте трагедии не было обнаружено запрещенных веществ. Кроме того, речь не идет о преступлении.

Мэттью Перри страдал от алкогольной и наркотической зависимости, а в 2018 году его экстренно прооперировали из-за разрыва прямой кишки.

Известность актер получил благодаря роли Чендлера в сериале «Друзья». Он неоднократно был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус.

Ранее стало известно, американский актер кино, артист дубляжа и озвучания Ричард Молл умер на 81-м году жизни. Причина смерти не разглашается.