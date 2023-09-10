Звезда сериала «Такая работа» Андрей Шаронов умер на 73-м году жизни

Советский и российский актер Андрей Шаронов умер на 73-м году жизни, об этом сообщает «Российская газета».

Андрей Шаронов родился 2 июля 1951 года. Его дебютная роль в кино случилась в 1981 году – он сыграл в комедии «Это было за Нарвской заставой». Позже актер появится в картинах «Жить сначала», «Эмма», «Русская симфония» и многих других. Наибольшую популярность он получил после роли в сериале «Такая работа».

Последние годы жизни Шаронов преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. Причина смерти актера неизвестна.

Ранее мы писали о смерти режиссера Тенгиза Семенова. За свою карьеру он снял более 30 фильмов. Среди них картины «Исчезнувшие без следа», «Всего дороже» и другие. В 2018 году Семенов получил Почетную грамоту президента – режиссера наградили за заслуги в развитии культуры и искусства.

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