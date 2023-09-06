Скончался известный итальянский режиссер

Итальянский режиссер Джулиано Монтальдо скончался в возрасте 93 лет, об этом сообщает kp.ru.

Режиссер и сценарист умер 6 сентября 2023 года у себя дома, в Риме. Семья Монтальдо приняла решение не проводить пышных похорон для всех желающих, а лишь тихо проститься в узком семейном кругу. Дата прощания и причина смерти 93-летнего режиссера не раскрываются.

Джулиано Монтальдо снял свою первую работу в 1960 году. Среди его наиболее известных фильмов такие картины, как «Сакко и Ванцетти», «Очки в золотой оправе», «Демоны Санкт Петербурга». Сценарий к последнему фильму писал Андрей Кончаловский и Паоло Сербандини, а музыку написал Эннио Морриконе. В 2021 году режиссера наградили престижной премией «Золотой глобус» за достижения в карьере.

Ранее мы писали о том, что актер и мультипликатор Константин Арефьев умер в возрасте 59 лет. Одной из последних работ Арефьева стало создание в короткометражного мультфильма «Крылья для друга».