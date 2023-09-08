Режиссер Тенгиз Семенов умер в 82 года

Союз кинематографистов России сообщил о смерти режиссера Тенгиза Семенова. Ему было 82 года.

Семенова не стало 7 сентября, говорится на сайте организации. Причины смерти не называются.

Отмечается, что Семенов родился в Тбилиси в 1941 году. Он был выпускником режиссерского факультета ВГИКа.

С 1970 по 1991 годы работал режиссером Центральной студии документальных фильмов. Был награжден Ленинской премией за создание киноэпопеи «Великая Отечественная» / «Неизвестная война»

За режиссерскую карьеру снял более 30 фильмов. Среди них картины «Исчезнувшие без следа», «Всего дороже» и другие. В 2018 году он был удостоен Почетной грамоты президента – Семенова наградили за заслуги в развитии культуры и искусства.

В заключение Союз кинематографистов принес соболезнования родным режиссера.

Ранее сообщалось о смерти другого выдающегося деятеля – актера и мультипликатора Константина Арефьева. Он умер в 59 лет. За два месяца до этого у него был инсульт, врачи полагали, что Арефьев проживет одну-две недели. Вопреки прогнозам, он умер только спустя два месяца.