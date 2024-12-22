Звезда сериала «Наследие» Мишель Ботес умерла на 63-м году жизни. Об этом сообщает aif.ru.

Южноафриканская актриса Мишель Ботес скончалась 21 декабря после продолжительной борьбы с раком. Ей было 62 года.

Мишель Ботес родилась в Кейптауне в 1962 году. В 1994 году она появилась вместе с Яном Робертсом в популярном телесериале «Аренде». В 2006 году она выиграла две награды: Лучшая актриса и Лучший экранный злодей на ежегодной премии Avanti Awards. На счету Ботес десятки ролей в сериалах и кино. Самыми известными работами стали роли в «Американском ниндзя 2» и «Наследии».

Ранее мы писали о том, что в Петербурге нашли тело 26-летней Фрейи Зильбер, родившей от сына Марии Шукшиной.

Мы также рассказывали о смерти участницы группы Chic Альфы Андерсон. Ей было 78 лет.