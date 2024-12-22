Участница группы Chic Альфа Андерсон умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Rolling Stone.

Вокалистка группы Chic Альфа Андерсон скончалась на 79-м году жизни. Смерть певицы подтвердил гитарист коллектива и один из основателей группы Найл Рождерс в соцсетях. Причина смерти не раскрывается.

Андерсон родилась в Огасте, штат Джорджия, 7 сентября 1946 года. Она сочинила свою первую песню в возрасте трех лет, но, став старше, она сосредоточилась на образовании. Позже Андерсон пела в школьных хорах, и, в конце концов, дебютировала в качестве бэк-вокалистки в Cannonball Adderley в 1976 году. Андерсон также участвовала в записи саундтрека к фильму The Wiz. Во время работы над саундтреком она познакомилась с Лютером Вандроссом, который убедил ее пройти прослушивание для недавно сформированной группы Chic в 1977 году.

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