В Петербурге нашли тело 26-летней Фрейи Зильбер, родившей от сына Марии Шукшиной

В Санкт-Петербурге обнаружили труп 26-летней Фрейи (Анастасии) Зильбер – родившей ребенка от сына актрисы Марии Шукшиной. Как пишет Telegram-канал Mash на Мойке, рядом с телом лежали шприцы и приспособления для курительных смесей.

По данным источника, трагедия произошла в одной из квартир, расположенных на Народной улице. Кроме Зильбер погиб также 32-летний мужчина. Еще одну девушку госпитализировали с тяжелым отравлением.

Тела погибших отправили на экспертизу для установления точных причин смерти.

В 2017 году Фрейя Зильбер заявила, что родила сына от Макара Касаткина и доказала родство с семьей Шукшиных с помощью ДНК-экспертизы. После этого Мария Шукшина публично признала внука. В 2020 году актриса рассказала, что Зильбер отдала им ребенка на воспитание.

Ранее сообщалось, что актриса Мария Шукшина несколько лет не общается со старшей дочерью Анной. Наследница звезды увлекается бодибилдингом и работает фитнес-тренером, что и стало причиной конфликта в семье.