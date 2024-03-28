Звезда сериала «Молодежка» Юрий Ваксман умер на банкете в свою честь. Об этом сообщает mk.ru.

В Ярославле проходит фестиваль «Просто хорошее кино», который основал Юрий Ваксман. Звезде сериала «Молодежка» вручили премию за достижения в театральной сфере. Как сообщает источник, 27 марта после награждения торжество продолжилось в кафе Дома актера. Очевидцы заметили, что Ваксман, сидящий между женой и помощницей, «почему-то уронил голову» на плечо соседки. Гости мероприятия поинтересовались у актера, почему он так «расчувствовался». Однако в этот момент актер был уже мертв.

««Юрий Михайлович, ну что же вы так расчувствовались?», — сказал тостующий, и все засмеялись. Но этих слов Юрий Михайлович уже не слышал — был мертв», — сообщает источник.

По предварительным данным, артист умер из-за проблем с сердцем.

Ранее актер Иван Иван Охлобыстин выразил соболезнования семье умершего Юрия Ваксмана. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что умер 38-летний омский музыкант Григорий Василевский на занятии по фехтованию.