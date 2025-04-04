Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина сообщила о смерти отца мужа. Актриса поделилась семейной трагедией в соцсети.

В личном блоге Ольги появилось фото отца мужа, сердце которого остановилось 3 апреля. Что стало причиной смерти — она не уточнила.

Супруги отправятся в Белоруссию на прощание и похороны родственника.

«Сегодня не стало папы Жени. Едем в Белоруссию, завтра будем прощаться. Напишите Жене слова поддержки. Они ему сейчас очень нужны», — высказалась знаменитость.

Также смерть родственника прокомментировал муж Ольги. Он отметил, что умерший навсегда останется в его сердце.

«Мой папа отошел в мир иной. Даруй ему вечный покой, Боже. Ты всегда с нами», — написал он.

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