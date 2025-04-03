Не дожил несколько месяцев до 100-летия: умер народный художник СССР Алексей Ткачев

3 апреля скончался народный художник СССР, академик Российской академии художеств Алексей Ткачев. Ему было 99 лет.

О смерти художника сообщила Российская академия художеств в своем Telegram-канале. 11 сентября ему могло бы исполниться 100 лет.

Алексей Ткачев родился в Брянской области. Детство он провел в деревне Чучуновка, что в дальнейшем отразилось в его творчестве. Окончив Суриковский институт, начал сотрудничать с братом Сергеем. Их союз стал уникальным явлением в отечественном искусстве — художники работали в едином стиле и добавляли индивидуальные ноты в свои полотна. Работы братьев Ткачевых украшают многие российские музеи.

Алексей Петрович вдохновлялся работами Валентина Серова, Константина Коровина, Константина Юона и другими известными мастерами, что позволило ему внести свой вклад в развитие отечественной живописи. В РАХ пояснили, что картины Ткачева наполнены индивидуальным стилем и глубоким душевным теплом.

«Память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег и всех ценителей искусства. Уход Алексея Петровича — это не только утрата для художественного мира, но и большая потеря для всей страны», — пояснили коллеги художника.

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