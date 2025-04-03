Был предан своему делу до последнего: мастер морских пейзажей Бараев умер в возрасте 92 лет

Живописец, журналист и мореход Валентин Бараев ушел из жизни. Он скончался 1 апреля. Что стало причиной его смерти, пока не известно. О случившемся сообщили «Тотемские вести» во «ВКонтакте».

Бараев — уроженец Вологодской области. Его жизнь была связана с судоходством и живописью. Валентин Николаевич посещал кружок изобразительного искусства, ходил на пароходах, служил в ВМФ. Водной тематике посвящена половина работа известного вологодского художника.

После завершения пути моряка и выхода на пенсию Бараев вернулся к живописи. Мастер морских пейзажей, чьи картины отличаются глубиной, был предан любимому делу до последнего. Только в 2022 году Валентин Николаевич написал более двух десятков картин.

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