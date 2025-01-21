Звезда сериала «Дни нашей жизни» Франсиско Сан Мартин умер в 39 лет

Умер актер из сериала «Дни нашей жизни» Франсиско Сан Мартин. Знаменитости было 39 лет. Об этом сообщает зарубежный портал Deadline.

По данным источника, тело артиста было найдено в Лос-Анджелесе. Отмечается, что он покончил с собой. Это случилось 16 января. Пока больше никакой информации о случившемся нет.

Напомним, что Франсиско родился в 1985 году в Испании. Популярность пришла к нему после съемок в сериале «Дни нашей жизни». Мужчина появился в 59 эпизодах проекта. В его биографии есть участие в короткометражных фильмах и сериалах: «Дерзкие и красивые», а также «Девственница». Его называли звездой «мыльных опер».

«Пепе, что я могу сказать, кроме как я люблю тебя и покойся с миром, мой друг. Люблю тебя очень-очень-очень. Жаль, что я не сказала тебе больше», – написала в соцсетях коллега актера по сериалу «Дни» Камила Банус.

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