Скончался гитарист рок-групп Thin Lizzy и Whitesnake Джон Сайкс

Ушел из жизни гитарист рок-групп Thin Lizzy и Whitesnake Джон Сайкс. Об этом сообщает портал BlabberMouth со ссылкой на соцсети музыканта.

Гитарист скончался на 66-м году жизни. Причиной смерти стал рак.

Джон Сайкс появился на свет в 1965 году. Он научился играть на гитаре самостоятельно. Его первой группой была Streetfighter, где он играл вместе со своим другом Мервином Голдсуорти, который позднее играл на бас-гитаре в Diamond Head, Samson и FM.

Свою профессиональную карьеру он начал в 1980-х годах, став участником Tygers of Pan Tang. С этой группой он записал две пластинки. В 1982 году он покинул проект из-за разногласий и начал прослушивание в группу Оззи Осборна. Позднее он некоторое время играл в Bablands, прежде чем присоединиться к Thin Lizzy. После этого он стал частью группы Whitesnake, и его игру на гитаре можно услышать в их шестом и седьмом альбомах, выпущенных в 1984 и 1987 годах соответственно.

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