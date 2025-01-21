Ушел из жизни оскароносный режиссер Бертран Блие

Скончался оскароносный французский режиссер Бертран Блие. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на сына кинематографиста.

Постановщик ушел из жизни 21 января у себя дома в Париже в окружении жены и детей. На момент смерти ему было 85 лет.

Бертран Блие появился на свет в 1939 году в семье актера Бернара Блие. Карьеру режиссера начал в 1963-м с картины «Гитлер? Не знаю такого». Также Блие снял киноленты «Вальсирующие», «Приготовьте ваши носовые платки» (премия "Оскар" 1979 года), «Холодные закуски», «Актеры», «Сколько ты стоишь?».

Ранее мы писали, что в возрасте 65 лет умер гитарист рок-групп Thin Lizzy и Whitesnake Джон Сайкс. Причиной смерти музыканта стал рак.

Также сообщалось, что на 85-м году жизни скончался актер из сериала «Морские дьяволы» Волемир Грузец.