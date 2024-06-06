Звезда сериала «Чисто английское убийство» Николас Болл умер на 79-м году жизни

Английский актер кино и сериалов Николас Болл скончался в возрасте 78 лет. Причиной его смерти стала непродолжительная болезнь.

Как сообщает Daily Mail, артист начал сниматься в кино с 1960-х. Он снялся в картинах: «Пентаграмма», «Комната смерти», «Вместилище кошмаров», «Хроники мутантов», сериалах «Тарзан» и «Чисто английское убийство». Также он появился в мыльных операх «Жители Ист-Энда» и «Улица коронации».

Всего он сыграл в 100 фильмах и телешоу.

Причиной смерти артиста стала непродолжительная болезнь.

Николас Болл родился в Уорвикшире. Какое-то время он был женат на актрисе Памеле Стивенсон.

До этого умер снявшийся в 210 фильмах и сериалах актер и тореадор Сильвестре. Ему было 98 лет.

Ранее стало известно о смерти звезды сериала «Великолепный век» Фатмы Каранфиль. Актриса скончалась после продолжительной борьбы с раком.